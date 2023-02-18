Окупанти збавили темпи наступу біля Вугледара - Сили оборони [ Редагувати ]
Російські війська порівняно з минулим тижнем дещо збавили темп наступу біля Вугледара на Донеччині. Інколи ворог кидає в атаку штурмовиків, але без броні та техніки. Про це повідомив в ефірі національного телемарафону спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський.
На сьогодні ворог дещо збавив свої оберти (біля Вугледара - ред.) і, певно, не має того потенціалу, аби проводити великі штурмові дії.
За сьогоднішню ніч рашисти спромоглися лише на дві штурмові дії, хоча, "й штурмовими діями це назвати важко".
Вони наступали підрозділом мотострілецьким - це відділення без техніки та підтримки броні, що є такими "суїцидальними діями". Певно, їх просто відправляють на ці штурми, аби тільки "не сиділи на місці".
На цьому напрямку активність "вагнерівців" суттєво знизилась, водночас іде активний обстріл населених пунктів.
Можливо, це пов'язано з тими проблемами, які озвучує Пригожин. ПВК Вагнера залишилася без озброєння, без підтримки військових, і про це свідчать полонені, які у нас перебувають. Розповідають, що й медична допомога у них повністю відсутня.
Нагадаємо, українські захисники розбили під Вугледаром 155-ту бригаду морської піхоти з Владивостока.
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