Естонія замовить значну кількість баражуючих боєприпасів через агресію рф [ Редагувати ]
Естонія має намір замовити значну кількість баражуючих боєприпасів, які будуть виготовлені та поставлені у 2024 році.
Про це повідомляє Міністерство оборони Естонії.
Члени НАТО і Європейського союзу заявили, що Росія все ще має сили для воєнного тиску на Балтійський регіон, де ризик безпеки в середньостроковій і довгостроковій перспективі зріс.
"Очікується, що купівля неназваної кількості, яка стане однією з найбільших в історії Естонії, буде завершена цього кварталу", - йдеться у матеріалі.
В Міноборони Естонії заявили, що це має значно посилити вогневу здатність армії із закритих позицій внаслідок російської агресії.
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