Українські військові влучним пострілом знищили ворожий склад боєприпасів (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські бійці виявили ворожий склад боєприпасів у лісі та влучним пострілом знищили його.
Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.
"Знищуємо російський склад із боєприпасами", - йдеться у повідомленні.
На відео можна побачити, що ворожий склад розташований у лісі. Також поряд з ним було розташовано декілька окупантів. Після цього ЗСУ завдали по ньому удару і на місці трапилась пожежа.
Зазначається, що це результат роботи 54-та окремої механізованої бригади.
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