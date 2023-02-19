Лідер російського гурту ДДТ Юрій Шевчук та музикант Дмитро Ємельянов випустили кліп на спільний антивоєнний сингл "Родина, вернись домой".

Музикант написав вірші до пісні влітку 2022 року - через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Тёмен век мой

Господи, как все случилось

Рваный лик твой

Укололась и забылась

Не сходи с ума, это не твоя война

Ждут грачи в полях весной

Родина, вернись домой.

Це не перший антивоєнний вислів лідера ДДТ. У серпні Шевчука оштрафували на 50 тисяч рублів у адміністративній справі про "дискредитацію" армії рф.

Протокол на музиканта склали після концерту ДДТ в Уфі у травні. Під час виступу Шевчук висловився про батьківщину та президента:

Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина - это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина.

Після цієї заяви Шевчука концерти ДДТ у росії почали скасовувати.