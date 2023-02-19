"Не сходи с ума - это не твоя война": Юрій Шевчук випустив кліп "Родина, вернись домой" з закликом припинити війну [ Редагувати ]
Лідер російського гурту ДДТ Юрій Шевчук та музикант Дмитро Ємельянов випустили кліп на спільний антивоєнний сингл "Родина, вернись домой".
Музикант написав вірші до пісні влітку 2022 року - через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Тёмен век мой
Господи, как все случилось
Рваный лик твой
Укололась и забылась
Не сходи с ума, это не твоя война
Ждут грачи в полях весной
Родина, вернись домой.
Це не перший антивоєнний вислів лідера ДДТ. У серпні Шевчука оштрафували на 50 тисяч рублів у адміністративній справі про "дискредитацію" армії рф.
Протокол на музиканта склали після концерту ДДТ в Уфі у травні. Під час виступу Шевчук висловився про батьківщину та президента:
Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина - это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина.
Після цієї заяви Шевчука концерти ДДТ у росії почали скасовувати.
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