Україна до початку весняного наступу росіян лише чверть обіцяних танків - The Times [ Редагувати ]
Україна до початку прогнозованого весняного наступу російської армії отримає менше чверті сучасних бойових танків, які пообіцяли їй країни Заходу. Про це пише британська The Times.
Київ очікує, що союзники надішлють загалом до 320 західних танків, однак, за поточними оцінками, лише 50 бойових машин досягнуть лінії фронту до початку квітня. Як зазначає видання, це викликає занепокоєння, що такої кількості танків буде недостатньо для значного впливу на перебіг бойових дій.
25 січня Німеччина офіційно оголосила про передачу Україні танків Leopard 2. Берлін передасть Києву 14 танків Leopard 2 A6, перші з них доставлять в Україну впродовж трьох місяців. За інформацією Bloomberg, лише Німеччина та інші союзники домовилися передати Україні 112 танків Leopard 2.
14 лютого, голова Пентагону Ллойд Остін повідомив, що до коаліції з відправки Києву танків увійшли вісім країн: Німеччина, Данія, Іспанія, Канада, Нідерланди, Норвегія, Польща та Португалія.
Очікується, що вони можуть з'явитись в Україні впродовж двох-трьох місяців. Посол України у Франції Вадим Омельченко стверджує, що країни Заходу офіційно підтвердили свою згоду поставити Україні 321 важкий танк.
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