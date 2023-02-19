Скільки чоловіків з однієї родини можуть мобілізувати: роз'яснення юриста [ Редагувати ]
Оскільки в Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація (указом президента Зеленського вона продовжена до 20 травня), то громадяни досі отримують повістки та можуть бути призвані на фронт.
Хто підлягає мобілізації, а кого не можуть призвати, визначає Закон "Про військовий обов'язок і військову службу". Цей документ передбачає, що стати на захист держави можуть як чоловіки, так і жінки.
Тобто в одній родині теоретично можуть мобілізувати всіх чоловіків віком від 18 до 60 років. Законодавство не містить уточнень щодо заборони призову конкретної кількості людей з однієї родини.
За словами юриста Ростислава Кравця, призвати на військову службу можуть всіх - чоловіка, дружину та повнолітніх дітей. На практиці подібних прецедентів поки не було, однак законом передбачено.
У випадку мобілізації до війська заборонено забирати близьких родичів людини, яка загинула на фронті чи вважається зниклою безвісти.
Тобто, якщо захисник загинув чи зник безвісти, боронячи Україну, на військову службу не заберуть його: чоловіка, дружину, сина, доньку, батька, мати, дідуся, бабусю, брата і сестру.
Іншими словами, члени родини, де є загиблий воїн, більше не можуть бути мобілізовані.
Ще один виняток стосується сім’ї, в якій виховують неповнолітніх дітей. Відповідно до ст. 2 Закону, якщо хтось з пари перебуває на службі, то чоловік або дружина, які займаються доглядом за дитиною, не можуть залишити її без батьківської опіки. Отже, їм повістка не прийде.
Якщо військовозобов’язаний громадянин отримав повістку, він повинен зявитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки відповідно до термінів, вказаних у документі. У разі ігнорування вимоги представники ТЦК можуть звернутися до поліції та заявити про правопорушення. Лише після цього слідчий має відкрити кримінальне провадження.
Маючи докази про ухилення від мобілізації, поліція може подати клопотання до суду про оголошення в розшук особи та її подальшого затримання. Без рішення суду шукати та доставляти громадян до поліції заборонено. Ця процедура передбачена Кримінально-процесуальним кодексом (КПК).
Тож у випадку затримання поліціянтами не варто поспішати виконувати їхні вимоги, зокрема, сідати в автомобіль. Для цього вони мають надати судове розпорядження.
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