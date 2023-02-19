Засновник Марк Цукенберг заявив про те, що Meta впроваджує нову платну послугу. Мова йде про послугу передплати для Instagram та Facebook під назвою Meta Verified, яка надаватиме користувачам "галочки".

Про це він повідомив у Facebook.

Цього тижня ми починаємо впроваджувати Meta Verified - послугу з передплати, яка дозволяє вам підтвердити свій обліковий запис за допомогою посвідчення особи, отримати синій значок, додатковий захист від облікових записів, що видають за вас, і прямий доступ до служби підтримки.

Цукерберг зазначив, що нова функція спрямована на підвищення справжності та безпеки всіх наших сервісів.

Вартість Meta Verified складає 11,99 долара на місяць за вебверсію та 14,99 долара на місяць на iOS.

Meta Verified вже наступного тижня з'явиться в Австралії та Новій Зеландії, а найближчим часом - і в інших країнах.