Meta запускає платну функцію [ Редагувати ]
Засновник Марк Цукенберг заявив про те, що Meta впроваджує нову платну послугу. Мова йде про послугу передплати для Instagram та Facebook під назвою Meta Verified, яка надаватиме користувачам "галочки".
Про це він повідомив у Facebook.
Цього тижня ми починаємо впроваджувати Meta Verified - послугу з передплати, яка дозволяє вам підтвердити свій обліковий запис за допомогою посвідчення особи, отримати синій значок, додатковий захист від облікових записів, що видають за вас, і прямий доступ до служби підтримки.
Цукерберг зазначив, що нова функція спрямована на підвищення справжності та безпеки всіх наших сервісів.
Вартість Meta Verified складає 11,99 долара на місяць за вебверсію та 14,99 долара на місяць на iOS.
Meta Verified вже наступного тижня з'явиться в Австралії та Новій Зеландії, а найближчим часом - і в інших країнах.
по темі
Нейромережа ChatGPT від компанії OpenAI тепер доступна в Україні. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих росією територіях. Щоб вороги не використовували її для антиукраїнської пропаганди
Замість сучасних танків Leopard 2 Нідерланди та Данія візьмуть на себе частину видатків на ремонт 100 танків Leopard 1 зі складів німецької промисловості. Нідерланди та Данія не мають таких танків на своєму озброєнні.
Вісім країн нададуть Україні танки Leopard німецького виробництва. Крім того, США та Чехія дадуть додаткові танки до вже отриманих від Польщі Т-72
Мінцифра не планує запроваджувати нові сервіси у "Дії", щоб відправляти повістки
Американська компанія Apple планує у 2024 році представити абсолютно нову версію iPhone, яка очолить лінійку смартфонів компанії