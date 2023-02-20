Лукашенко вирішив вислати з Білорусі польських дипломатів [ Редагувати ]
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прийняв рішення вислати з країни трьох польських дипломатів.
Про це повідомляє речник МЗС Польщі Лукаш Ясін.
За його словами, до вечора середи, 22 лютого, територію Білорусі зобов'язаний покинути офіцер зв'язку польської прикордонної служби. Окрім цього ймовірно Лукашенко вишле двох польських консулів із Гродно.
При цьому Ясіна розповів, що Польща ще роздумає над відповідними заходами, але про них стане відомо щойно вони будуть вжиті.
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