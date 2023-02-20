"Готовність цілодобова": Ігнат про можливі провокації рф на річницю вторгнення [ Редагувати ]
Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що українські повітряні сили перебувають у стані цілодобової готовності на тлі можливих провокацій росіян на річницю вторгнення. Про це він сказав у коментарі CNN.
Коментуючи "можливі провокаційні дії", до яких рф може вдатися 23, 24 або 25 лютого, Ігнат сказав:
Українські ВПС перебувають у стані цілодобової готовності, наше завдання - бути готовими будь-коли.
При цьому він не уточнив, які саме провокації він має на увазі.
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