Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що українські повітряні сили перебувають у стані цілодобової готовності на тлі можливих провокацій росіян на річницю вторгнення. Про це він сказав у коментарі CNN.

Коментуючи "можливі провокаційні дії", до яких рф може вдатися 23, 24 або 25 лютого, Ігнат сказав:

Українські ВПС перебувають у стані цілодобової готовності, наше завдання - бути готовими будь-коли.

При цьому він не уточнив, які саме провокації він має на увазі.