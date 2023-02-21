На березі міста Хамамацу, у Японії, виявили невідомий об'єкт діаметром 1,5 метра. Куля імовірно зроблена із заліза, повідомляє Daiichi TV.​

Японська поліція обмежила доступ до пляжу Енсюхама у місті Хамамацу після того, як там знайшли таємничу кулю діаметром 1,5 метра.

Кулю знайшла місцева мешканка, яка зателефонувала до поліції. Доступ до пляжу закрили, а рух у місцевому районі суворо регулюється. Поліція перевірила територію пляжу.

Об'єкт вивчають фахівці, а також експерти в силах самооборони Японії та берегової охорони.