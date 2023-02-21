В Іспанії дозволили зоофілію [ Редагувати ]
Конгрес депутатів Іспанії схвалив поправки до Кримінального кодексу країни, згідно з якими сексуальні стосунки з тваринами вважаються злочином, лише якщо завдають їм шкоди. Про це повідомляє видання Libertad Digital.
Зоофілія була включена до Кримінального кодексу Іспанії у 2015 році. Вона карається позбавленням волі на строк від трьох місяців до півтора року. Тоді законодавці наполягали, що тварини, як і діти, не здатні давати згоду на вступ до статевого зв'язку.
Згідно зі схваленими поправками, тепер ці ж дії вважатимуться кримінальним злочином, лише якщо завдали тварині травми або призвели до її загибелі.
Ініціативу висунула партія United We Can. Депутати цієї партії раніше пропонували встановити юридично, що тварини розумні істоти, наділені почуттями.
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