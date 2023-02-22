Одна з найпоширеніших проблем, з якою зіштовхуються вегани і вегетаріанці - неможливість отримувати всі корисні нутрієнти разом з рослинною їжею. Хоч представники окремих течій стверджують, що вживання харчових добавок суперечить їхнім принципам, зауважимо - без отримання корисних мікроелементів така дієта наносить більше шкоди, ніж користі. У цій статті розповідаємо, які вітаміни і мінерали мають обов’язково отримувати вегани і вегетаріанці, щоб почуватися бадьорими і здоровими.

Мінерали, які потрібно вживати вегетаріанцям і веганам

Хоч рослинна їжа багата на мінерали, вона не задовольняє всіх потреб людського організму. Нестача цих нутрієнтів у веганів і вегетаріанців може проявлятися у погіршенні самопочуття. У деяких випадках спостерігається зниження щільності кісткової тканини, ослаблення імунітету, синдром хронічної втоми, погіршення стану шкіри, нігтів і волосся.

Залізо

Залізо - один з найголовніших мікроелементів у людському організмі, оскільки він потрібен для генерації нового ДНК та еритроцитів, що доставляють кисень в органи і кров. Для дорослої людини важливо вживати 8 мг заліза щодня. Для веганів і вегетаріанців підходить негемове залізо, яке добувають з горіхів і злаків, наприклад, бренду Solgar.

Кальцій

Людський організм потребує близько 1000 мг кальцію на добу. Цей мінерал потрібен для нормального функціонування серцево-судинної системи, правильного розвитку м’язів, зубів, кісток. Основні джерела рослинного кальцію - соя, нут, насіння чіа і кунжуту. Але в той же час без спеціальних харчових добавок вегану чи вегетаріанцю навряд чи можна обійтися. Науковці встановили, що у більшості людей, котрі споживають рослинну їжу, є дефіцит кальцію.

Цинк

Це один з найбільш корисних мінералів, який бере участь в обміні речовин, здатен укріплювати імунітет, нормалізувати відновлювальні процеси. Якщо людина споживає тільки рослинну їжу, вона не може отримувати достатню кількість цинку. Більш того, цинк з таких продуктів засвоюється значно гірше через фітинову кислоту.

Йод

Йод - один з небагатьох мікроелементів, що позитивно впливає на здоров’я щитоподібної залози і регулює обмінні процеси. Нестача йоду в організмі дорослої людини може спричинити гіпотиреоз, який супроводжують:

зниження енергетичного потенціалу;

погіршення пам’яті;

нестабільний емоційний стан.

Для задоволення добової потреби достатньо 150 мкг йоду.

Найефективніші вітаміни для веганів і вегетаріанців

Деяких важливих для здоров’я вітамінів у рослинній їжі - недостатньо. Тривале дотримання харчових обмежень може викликати, зокрема, нестачу вітаміну В12, надзвичайно важливого для повноцінного функціонування організму.

Вітамін В12

Ціанокобаламін потрібен для розвитку нейронів, утворення еритроцитів, синтезу ДНК. Його нестача призводить до накопичення гомоцистеїну, анемії, підвищеної втомлюваності. Науковці встановили, що чимало веганів і вегетаріанців потерпають від дефіциту В12.

Але перед тим, як вживати спеціальну харчову добавку, варто пройти обстеження на вміст вітаміну В12 у крові. Рекомендована добова норма ціанокобаламіну - 25-100 мкг.

Вітамін D

Цей жиророзчинний вітамін людський організм використовує для засвоєння фосфору і кальцію. Він покращує функції мозку, імунітет, настрій, прискорює відновлення м’язів. Люди, які споживають лише рослинну їжу, можуть не отримувати достатню кількість вітаміну D. Найефективніший варіант вирішення проблеми - вживання спеціальної добавки на основі холекальциферолу нетваринного походження.

Вітамін А

Рослинна їжа містить бета-каротин, попередник вітаміна А. Він є у моркві, листових овочах, бататі. Проте, щоб отримати добову дозу, потрібно додати їх до постійного раціону і споживати у великій кількості. Тому оптимальне рішення - вживання спеціалізованої харчової добавки.

Збалансоване харчування при вегетаріанській і веганській дієті не може забезпечити людину всіма необхідними нутрієнтами, зокрема, вітамінами D і В12, деякими мінералами. Тому вживання харчових добавок може підтримати нормальне функціонування життєво важливих систем та органів. Але перед початком курсу важливо проконсультуватися з лікарем і впевнитися, що до вживання БАДу є медичні показання.