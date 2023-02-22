Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна стане однією з чотирьох ведучих гранд-фіналу Євробачення-2023, що відбудеться на арені Liverpool в суботу, 13 травня. Про це повідомляє "Суспільне Євробачення.

13 травня. Разом з легендою Євробачення у Великій Британії Гремом Нортоном, всесвітньо відомою британською актрисою та виконавицею Ханною Веддінгхем та зірковою телеведучою, співачкою Алішею Діксон вони проведуть у багатьох аспектах унікальний 67-й Пісенний конкурс Євробачення-2023 перед 160-мільйонною аудиторією з усього світу.

Юлія Саніна - одна з "тріо музичних суперзірок", які вестимуть також півфінали Євробачення-2023. Українська співачка доєднається до британок Ханни Веддінгхем та Аліші Діксон, і разом вони вестимуть два півфінали конкурсу, 9 та 11 травня.

Для мене велика честь вести Євробачення-2023. Цього року ми станемо свідками унікального шоу, яке Україна розділить із Британією. Мені водночас бентежно і радісно бути частиною Євробачення цьогоріч. Я впевнена, що, навіть під час війни ми продемонструємо свою прекрасну культуру на найвищому рівні.

Незмінний ведучий Нацвідборів Євробачення та коментатор конкурсу Євробачення в Україні Тімур Мірошниченко стане кореспондентом цьогорічного шоу в Ліверпулі. Він з’являтиметься у відеовставках під час прямих ефірів, а також мовитиме прямо з епіцентру подій, української коментаторської кабіни на арені Liverpool.

Я вже майже двадцять років є частиною української родини Євробачення, і це завжди незвичайно особлива подія, яка усіх нас об’єднує музикою. Я радий бути коментаторським голосом України з Ліверпуля, знайомити нових та існуючих шанувальників Євробачення з усіма подіями прямо з Арени та, безсумнівно, деякими ексклюзивами із залаштунків!

На додачу, Тімур Мірошниченко разом зі своєю ліверпульською колегою Сем Квек стануть ведучими прямої трансляції урочистої Церемонії відкриття Євробачення-2023 на офіційному ютуб-каналі пісенного конкурсу.

Нагадаємо, що Україну на цьогорічному конкурсі "Євробачення" представляє гурт TVORCHI.