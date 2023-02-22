Призерка чемпіонату України з академічної греблі загинула у ДТП у Франції [ Редагувати ]
Через дорожню аварію у французькому Греноблі загинула 15-річна українська спортсменка, призерка чемпіонату країни з академічного веслування Валерія Сарапіна. Про це повідомила тренерка дівчини, дворазова чемпіонка Європи Наталія Губа.
19.02.2023 року наше янголятко полетіло на небо. Лерочка Сарапіна потрапила в ДТП в місті Гренобль (Франція). Наші безмежні співчуття батькам. Мама тримала донечку за руку до останнього. Попереду ще складне повернення додому.
Валерія Сарапіна - вихованка ДЮСШ №1 з Кам'янського Дніпропетровської області, чемпіонка та призерка чемпіонатів області та України з академічного веслування. Дівчина була кандидатом до національної збірної.
Після повномасштабного вторгнення росії юна спортсменка переїхала до Франції, щоб мати можливість тренуватися, адже в Україні заборонено вихід на відкриту воду.
Валерія Сарапіна їхала на велосипеді на тренування та потрапила під машину.
Валерія Сарапіна
Влітку "Подробиці" повідомляли про трагедію у французькій Ніцці. Там загинув хлопчик з України, якого збив чоловік на електросамокаті.
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