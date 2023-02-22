В Україні суд виніс вирок чотирьом колаборантам, які коригували російські обстріли українських шкіл та лікарень.

Про це пише в Telegram СБУ.

"Зловмисники збирали розвіддані про дислокацію Сил оборони і технічний стан об’єктів енергетики у Києві та прифронтових районах Донеччини. Насамперед їх цікавили місця базування підрозділів українських військ на території столичного регіону, а також на Лиманському і Авдіївському напрямках", - пише пресслужба.

Окупанти використовували розвідувальні дані для підготовки ракетних ударів по українських містах. Під час обстрілів були зафіксовані удари у будівлі соціальних об’єктів, у тому числі шкіл і лікарень на сході України.

"Співробітники СБУ затримали ворожих поплічників у ході спецоперацій на території Київської і Донецької областей", - додає СБУ.

Суд призначив їм покарання у вигляді від 8 до 12 років ув'язнення.

Серед засуджених: