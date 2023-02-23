"За рік росія випустила по Україні понад 5 тисяч ракет" - Генштаб [ Редагувати ]
Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що за рік росія випустила по Україні понад 5 тисяч ракет. Про це він сказав під час брифінгу.
Усього з початку повномасштабної збройної агресії російськими окупаційними військами по об'єктах на території України завдано майже 5 тисяч ракетних та майже 3,5 тисяч авіаційних ударів.
За його словами, через початок "високоточного ракетного голодування" для знищення житлових будинків українців противник використовує протикорабельні крилаті ракети повітряного базування Х-22, так звані "вбивці авіаносців".
Крім того, загарбники завдали майже 1,1 тисяч ударів із застосуванням безпілотників.
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