ЄС послабив санкції проти Сирії: що сталося [ Редагувати ]
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Європейський союз тимчасово послабив санкції щодо Сирії, щоб полегшити доставку допомоги в країну, яка постраждала від землетрусу 6 лютого.
Про це повідомляє Le Figaro.
Гуманітарним організаціям більше не потрібно буде запитувати попередній дозвіл у країн-членів ЄС для відправки вантажів або надання послуг організаціям, на які поширюються санкції ЄС.
Міру було ухвалено на шість місяців з урахуванням серйозності гуманітарної кризи в Сирії, посиленої землетрусом.
Сирійський уряд і пов'язані з ним компанії підпадають під санкції ЄС через репресії Дамаска, що ускладнює європейський внесок у гуманітарну допомогу. Санкції ЄС, запроваджені 2011 року, спрямовані проти 291 фізичної та 70 юридичних осіб і включають заморожування активів і заборону на поїздки.
"Ухвалена поправка означає, що ЄС звільнив гуманітарні організації від необхідності запитувати попередній дозвіл у держав-членів для здійснення переказів або надання товарів і послуг з гуманітарною метою переліченим фізичним і юридичним особам", - ідеться в заяві ЄС.
Зазначимо, що в Сирії внаслідок землетрусів загинули понад 3,6 тисячі осіб.
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