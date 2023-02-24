У пʼятницю, 24 лютого, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив про те, що основа нашої стійкості – люди. Звичайні люди. Звичайні Герої.

Це люди, які взяли до рук зброю, щоб захистити своїх рідних, свої оселі і свою державу від ворожої неспровокованої та невиправданої агресії. Це люди, які зараз, у цю хвилину, бʼють окупанта, тримають позиції, мерзнуть в холодній, але рідній землі, рятують життя побратимам, допомагають війську всім, чим тільки можна допомогти.

"За девʼять років війни ми стали міцнішими за бетон і сталь, бо памʼятаємо приклади незламності оборонців ДАПу й "Азовсталі"", - додав він.