"Ми вистоїмо і переможемо": Залужний заявив про основу стійкості України [ Редагувати ]
У пʼятницю, 24 лютого, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив про те, що основа нашої стійкості – люди. Звичайні люди. Звичайні Герої.
Це люди, які взяли до рук зброю, щоб захистити своїх рідних, свої оселі і свою державу від ворожої неспровокованої та невиправданої агресії. Це люди, які зараз, у цю хвилину, бʼють окупанта, тримають позиції, мерзнуть в холодній, але рідній землі, рятують життя побратимам, допомагають війську всім, чим тільки можна допомогти.
"За девʼять років війни ми стали міцнішими за бетон і сталь, бо памʼятаємо приклади незламності оборонців ДАПу й "Азовсталі"", - додав він.
Дякую вам, українці! Усім, хто служить у лавах Збройних Сил та інших складових сил оборони України, - повага і глибока вдячність. Усім, хто допомагає, підтримує, вірить - доземний уклін. Усім полеглим за свободу - Вічна Памʼять і шана. Ми вистоїмо. І ПЕРЕМОЖЕМО!
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