У пʼятницю, 24 лютого, у річницю війни, мер Києва Віталій Кличко звернувся до українців.

Друзі! Рік ми живемо у новій реальності. Трагічній і психологічно виснажливій. Але ми боремося, віримо в себе і в свою країну. Тому все подолаємо і переможемо.

"Рік тому розв’язання росією цієї варварської війни більшості українців здавалося нереальним. Але столиця готувалась до можливого наступу. Добровольці, які стали до лав територіальної оборони, наші військові допомогли захистити і втримати столицю", - написав він.

Критична інфраструктура міста працювала попри обстріли та реальну загрозу вуличних боїв. Лікарні приймали поранених з передмість, де точились запеклі бої. Працювали продуктові магазини та комунальні аптеки. Бізнес та небайдужі кияни надавали підтримку тим, хто її потребував.

Про те, якими були дні перед широкомасштабним наступом та перші дні війни - мер згадав у відео.