У лютому в Парижі під час тристоронньої зустрічі президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц закликали президента України Володимира Зеленського до мирних переговорів із росією.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними джерел видання, за вечерею в Єлисейському палаці Макрон виступив із більш тверезим посланням, повідомивши Зеленському, що навіть такі смертельні вороги, як Франція і Німеччина, повинні були укласти мир після Другої світової війни.

Водночас французький лідер заявив Зеленському, що він був великим військовим лідером, але в кінцевому підсумку йому доведеться перейти до політичної державної діяльності та ухвалювати складні рішення.

Виступаючи після на конференції з безпеки в Мюнхені Макрон став одним із перших західних лідерів, який публічно засумнівався в тому, що Україна або росія зможуть досягти своїх цілей на полі бою, заявивши, що жодна зі сторін не зможе здобути воєнну перемогу.

"Зараз нам потрібно, щоб Україна почала військовий наступ, який відсуне російський фронт, щоб відкрити шлях для повернення до переговорів", - заявив президент Франції.

Зі свого боку Зеленський заявив, що він неодноразово закликав світових лідерів чинити тиск на російського диктатора володимира путіна з метою проведення зустрічі перед вторгненням, на що той відповів відмовою.

"Звірства, вчинені росією за останній рік, роблять такі переговори неможливими. Тепер це ми не можемо цього зробити. Там нема про що і нема з ким говорити", - заявив український лідер.