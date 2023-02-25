Прикордонну смугу на кордоні України з росією та Білорусією буде збільшено до двох кілометрів. Закон про це Верховна Рада ухвалила на засіданні 24 лютого. Про це повідомила Держприкордонслужба.

Сьогодні Верховна Рада України проголосувала за проєкт закону 7475 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону".

Документ передбачає зміни до деяких законів України щодо захисту державного кордону України, а саме:

Смуга вздовж українсько-російського та українсько-білоруського кордону збільшиться до 2 км завширшки. Це, практично, буде замінована територія;

Врегульовано питання залучення Збройних Сил України, Нацгвардії та Нацполіції до виконання завдань з охорони державного кордону;

Визначено місце прикордонників в загальній системі Сил оборони під час воєнного стану.

Перебування, проживання, в'їзд та виїзд, а також виробничі роботи, не пов'язані з обороною та охороною кордону, у прикордонній смузі будуть заборонені.

Для в'їзду та виїзду, а також перебування, проживання та виробничих робіт будуть потрібні спеціальні дозволи. Їх видаватиме відповідний орган Держприкордонслужби у визначеному урядом порядку.

З іншими країнами зберігається прикордонна смуга 30-50 м від лінії кордону на суші або від берега прикордонної річки, озера чи іншої водойми.