Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти Росії, повідомив верховний комісар ЄС з міжнародних питань Жозеп Боррель.

У рамках пакету ЄС заборонив імпорт з росії синтетичного каучуку та бітуму, а громадянам рф заборонив керувати організаціями, які є операторами критичної інфраструктури. Також повністю заборонено транзит через росію товарів подвійного призначення (раніше заборона стосувалася лише експорту).

До рф заборонили експортувати спецтехніку, запчастини та електроніку, які можуть бути використані на користь російських збройних сил.

На території ЄС заборонено мовлення радіо "Спутник" та телеканалу RT Arabic, оскільки вони використовуються російською владою для поширення дезінформації та пропаганди.

Також під санкції потрапили три російські банки, назви яких поки не уточнюються. Раніше західні ЗМІ з посиланням на джерела писали, що це можуть бути Тинькофф, Альфа-банк та Росбанк. Також ЄС зобов'язав країни-члени доповідати про заморожені активи Центробанку рф.

Загалом до чорних списків включено 121 фізичну та юридичну особу.

Під обмеження ЄС потрапили 96 організацій, пов'язаних із військово-промисловим комплексом рф. Серед них - сім іранських підприємств, які виробляють військові безпілотники, які постачають до росії.