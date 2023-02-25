Міністр енергетики Герман Галущенко заявив про те, що світло в Україні більше не вимикатимуть, якщо не буде російських ударів по об'єктах енергетики. Про це він сказав під час телемарафону.

Проте міністр зазначив, що відключення електрики можуть проводитись для проведення ремонтів.

Однак я радий тому, що зараз енергосистема працює в бездефіцитному режимі, вже третій тиждень забезпечуємо виробництво електроенергії в повному обсязі відповідно до споживання. Ми маємо відповідні резерви, і плануємо й надалі так підтримувати нашу енергосистему, щоб люди не відчували обмеження постачання.

Крім того, він додав, що про можливість зростання тарифів на електроенергію говорити поки що зарано. За його словами, якщо вони й переглядатимуться, то вже після опалювального сезону.