За якої умови в Україні не вимикатимуть світло [ Редагувати ]
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив про те, що світло в Україні більше не вимикатимуть, якщо не буде російських ударів по об'єктах енергетики. Про це він сказав під час телемарафону.
Проте міністр зазначив, що відключення електрики можуть проводитись для проведення ремонтів.
Однак я радий тому, що зараз енергосистема працює в бездефіцитному режимі, вже третій тиждень забезпечуємо виробництво електроенергії в повному обсязі відповідно до споживання. Ми маємо відповідні резерви, і плануємо й надалі так підтримувати нашу енергосистему, щоб люди не відчували обмеження постачання.
Крім того, він додав, що про можливість зростання тарифів на електроенергію говорити поки що зарано. За його словами, якщо вони й переглядатимуться, то вже після опалювального сезону.
по темі
У вівторок, 21 лютого, енергосистема України працює стабільно з резервом
У пʼятницю, 10 лютого, "Укренерго буде проводити заміри потужності споживання електроенергії у Київській області
ЗСУ забавовнили орків! Погодьтеся, ще рік тому ви б і не здогадались, що означає це послання. Сьогодні - він зрозумілий кожному: "Усе спокійно: Збройні Сили України дали жару росіянам!"
Відомий астролог Анжела Перл склала гороскоп для всіх знаків зодіаку на березень 2023 року
Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що українські повітряні сили перебувають у стані цілодобової готовності