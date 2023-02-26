Окупанти продовжують штурмові дії на Бахмутському напрямку. Речник Східного угрупування сил ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що на Бахмут спрямований головний удар ворога. Лише за добу на цьому відрізку фронту відбулося 32 бойових зіткнення і 125 обстрілів реактивними системами залпового вогню і ствольної артилерії. Наші оборонці роблять усе, щоби зменшити кількість ворогів. Роботу артилерії бачив наш воєнкор Руслан Смєщук.

Бахмут, знелюдніле, потрощене війною місто. Налякані нечисленні місцеві.

Я не могу рассказывать ничего - вы сами видите.

Постійне відбиття штурмів і знищення російської піхоти і техніки.

Значна частина фронтової роботи, а по-простому - знищення ворожих сил, лягає на міцні плечі української артилерії. Арти - як кажуть військові.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Це Бахмутський плацдарм, позиція українських артилеристів. І от так тут звучить повітря. Постійні постріли гармат, залпи. Іноді чутно прильоти, йде така активна оборона. Реально кожної хвили ти чуєш або виліт, або приліт.

Віталій, військовослужбовець ЗСУ:

Це стандартній фон…десь воно відсотків 60 в день, так воно і проісходить.

Одна з вогневих точок. Одразу помічаєш, ніби намет із металевої сітки над самохідкою.

Назар, військовослужбовець ЗСУ:

Останнім часом зʼявилося багато баражуючих боєприпасів, "Ланцет". Які поширені і складають велику небезпеку для людей і гармат. По нашому підрозділу вони вже спрацьовували. Ці сітки досить ефективні.

Захисні сітки зупиняють російські дрони-камікадзе. Такі екрани - іноді навіть із простої, але міцної маскувальної сітки - гарантія не стовідсоткова, але часто рятує життя і техніку.

Так було на інших позиціях. А тут зараз триває бойове чергування.

Максим, військовослужбовець ЗСУ:

Спимо ми десь по 6-7 часів - це переважно вночі. Бо вдень роботи набагато більше. Якось так.

Будь-якої миті розрахунок може отримати координати і почати стрільбу. Доки триває очікування - хлопці розповідають, як для них почалася велика війна.

Назар, військовослужбовець ЗСУ:

Мене розбудив батько, це біля шостої було. Каже: "Вставай, війна почалася". Я навіть не повірив спочатку, але потім взяв телефон, подивився. Зібрав речі - поїхав в частину.

І після того - бої за боями. Працюють хлопці ще на стареньких радянських самоходках, але активно застосовуючи повітряну розвідку.

Назар, військовослужбовець ЗСУ:

Хотілось би якесь натівське озброєння. Побільше боєприпасів. Але справляємся тим, що маємо. - Я так розумію,ви снаряди зараз вкрай раціонально використовуєте? - Так, працюємо лише з дронами, лише з коректурою, щоб не попасти куди попало.

Невдовзі ми бачимо як це відбувається.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Все змінилося буквально в єдину мить. Розрахунок отримав координати мішені. І починає відпрацьовувати позиції росіян. От зараз вже пішов другий снаряд.

А ось як це виглядає для росіян. Відео з дрону корегування. Раптові удари з неба, хто зумів вижити - розбігається, хто ні - стає черговою цифрою у щоденному зведенні російських втрат.

Віталій, військовослужбовець ЗСУ:

К нам приходить ціль, приходить тип боєприпаса, яким треба вистрелить. І ми вже самі з того розуміємо що це за ціль. - Ага, а от зараз ви стріляли? - По піхоті, проста піхота, не укрита. - Це осколковими? - Так, так.

До речі, в мить стрільби розрахунок самохідки найбільш вразливий. Але самі хлопці кажуть - звісно, буває страшно. Але не під час роботи. Тоді голова зайнята іншим.

Максим, військовослужбовець ЗСУ:

Нема часу на це думати, просто робиш свою роботу - і чекаеш, чи попали, чи нє. Ми поражали танки, БМП, це самі жирні.

Після того гармату маскують - і знову починається очікування. І так 24 години на добу.