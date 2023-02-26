Масниця, Колодій, Пущення - це все назви одного з найдавніших українських свят.

У Чернівцях вперше за 40 років провели етнографічне свято "Буковинське Пущення". Відтворення народних традицій та обрядів - зараз важливо як ніколи, переконують організатори дійства. Про традиції буковинської Масниці - розповість наша Ольга Лучек.

Мокрого снігу ніхто не злякався. У музеї під відкритим небом відвідувачів стає все більше. Зібралися, аби провести люту зиму, набратися сил та позитивних емоцій. Поки всі сходяться, біля вогнища порається пані Тетяна. Ґаздиня всю ніч ліпила вареники з картоплею.

Тетяна, учасниця свята:

Зараз вариться традиційна українська страва вареники з картоплею, так як сьогодні пущення, сьогодні їсться вже останній день сирна продукція, завтра наступає піст.

Тетяна, учасниця свята:

Ми душу вкладали в них, з ізюминкою, вони смачні, за традиційним старим рецептом замішані на заварному тісті, тому пробуйте, коштуйте, вони зроблені з душею, з любов'ю.

І ось столи наповнюються млинцями, пампухами та макітрами вареників. Першим куштувати українські страви підбігає Владислав.

Масниця, Колодій, Пущення - це все назви одного з найдавніших українських свят. Воно символізує пробудження весни та проводи зими. Раніше прощалися із суворими холодами гучно, нині ж не до забав, проте саму традицію відновлюють.

Любов Шилюк, учасниця свята:

Відступає темрява, наступає світло. Гарний святковий день, він мав би наповнюватися жартами, веселощами, іграми, в той час каталися на санчатах, грали в сніжки, палили багаття.

Іван Пілат, організатор свята:

У Пущену неділю це вже останній день, коли можна було їсти сир там і таку їду, і в понеділок уже наступав піст строгий, уже не можна було їсти м'ясні продукти, молочні і аж до Великодня.

У прабабусиній хустці смакує варениками пані Марина. Жінка розповідає, в її сім'ї українських традицій дотримуються всі.

Марина, відвідувачка свята:

Повинні завжди пам'ятати, не забувати, підтримувати і чим більше якнайчастіше показувати, будь-який такий якийсь момент згадати і обов'язково передавати нашому поколінню. А наші діти далі і далі. Тому що ми є незламна нація, ми є українці.

А вже завтра розпочинається Великий піст, триватиме він до Великодня. І крім ласування варениками чи млинцями як кажуть організатори, потрібно підготувати себе ще й духовно і фізично.