"Щось намічається": Кім закликав не ігнорувати повітряну тривогу [ Редагувати ]
У понеділок, 27 лютого, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про загрозу нових ударів противника. Про це повідомляється у Telegram-каналі Кіма.
Тому він закликав не ігнорувати сьогодні сигнали повітряної тривоги.
Не ігноруйте тривогу сьогодні. Щось намічається.
Про інших подробиць щодо можливої атаки росіян Кім не надав.
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