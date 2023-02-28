Що чекає на українців з 1 березня [ Редагувати ]
У березні на українців чекає цілий ряд змін. Так, в країні зростуть пенсії, а на біженців також очікуються нові правила. Давайте детально розберемося, до чого готуватися у березні.
Підвищення пенсій
- У березні відбудеться планова індексація пенсій.
- Це єдине підвищення у 2023 році.
- Пенсії мають проіндексувати на 19,7%.
- Доплата буде становити не менше 400 гривень.
Щоб усі пенсіонери отримали рівномірне підвищення ПФУ збалансує виплати.
Пенсіонери з повним стажем і пенсією вищою за мінімальну в середньому розмір доплати складе 750 гривень.
Проте, українцям з пенсіями, що перевищують максимально встановлений законом рівень, підвищення не слід очікувати. У 2023 році це 20930 гривень.
Е-рецепт на ліки
Міністерство охорони здоров'я розширює перелік медичних препаратів, які можна буде придбати в аптеці за е-рецептом. Як зазначають у відомстві, нововведення запрацюють цієї весни.
Зарплати
На 2023 рік не заплановано збільшення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Розміри соцвидатків на час війни фактично заморожені.
Тарифи
Нові правила для переселенців у Польщі
Через 120 днів проживання в Польщі біженцям із України прийдеться самостійно оплачувати житло. Правила набирають чинності з 1 березня.
Крім того:
- з 1 березня, ті, хто живе у колективних центрах, мають оплачувати 50% вартості житла, але не більше 40 злотих на добу.
- з травня їм потрібно буде покривати 75% коштів проживання, але не більше ніж 60 злотих на добу.
Виняток – люди пенсійного віку, вагітні, багатодітні матері чи матері з немовлятами, особи з інвалідністю. Ці категорії громадян зможуть і надалі не оплачувати житло.
Соцдопомога
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