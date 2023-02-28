У березні на українців чекає цілий ряд змін. Так, в країні зростуть пенсії, а на біженців також очікуються нові правила. Давайте детально розберемося, до чого готуватися у березні.

Підвищення пенсій

У березні відбудеться планова індексація пенсій.

Це єдине підвищення у 2023 році.

Пенсії мають проіндексувати на 19,7%.

Доплата буде становити не менше 400 гривень.

Щоб усі пенсіонери отримали рівномірне підвищення ПФУ збалансує виплати.

Пенсіонери з повним стажем і пенсією вищою за мінімальну в середньому розмір доплати складе 750 гривень.

Проте, українцям з пенсіями, що перевищують максимально встановлений законом рівень, підвищення не слід очікувати. У 2023 році це 20930 гривень.

Е-рецепт на ліки

Міністерство охорони здоров'я розширює перелік медичних препаратів, які можна буде придбати в аптеці за е-рецептом. Як зазначають у відомстві, нововведення запрацюють цієї весни.

Зарплати

На 2023 рік не заплановано збільшення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Розміри соцвидатків на час війни фактично заморожені.

Тарифи

Нові правила для переселенців у Польщі

Через 120 днів проживання в Польщі біженцям із України прийдеться самостійно оплачувати житло. Правила набирають чинності з 1 березня.

Крім того:

з 1 березня, ті, хто живе у колективних центрах, мають оплачувати 50% вартості житла, але не більше 40 злотих на добу.

з травня їм потрібно буде покривати 75% коштів проживання, але не більше ніж 60 злотих на добу.

Виняток – люди пенсійного віку, вагітні, багатодітні матері чи матері з немовлятами, особи з інвалідністю. Ці категорії громадян зможуть і надалі не оплачувати житло.