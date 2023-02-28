Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські війська не завдали масованого ракетного удару по Україні на річницю вторгнення, оскільки, ймовірно не могла собі цього дозволити. Адже атаки ворога залежать від кількості підготовлених ракет. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

На запитання, чому 24 лютого не було масованої ракетної атаки рф він відповів:

Питання в тому, що вони можуть собі дозволити в даний період випустити по Україні.

Він зазначив, що росія має багато кораблів-носіїв крилатих ракет у Чорному морі, а їхній сумарний залп становить понад 40 ракет.