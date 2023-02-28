Чому не було масованого удару 24 лютого: Ігнат дав відповідь [ Редагувати ]
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські війська не завдали масованого ракетного удару по Україні на річницю вторгнення, оскільки, ймовірно не могла собі цього дозволити. Адже атаки ворога залежать від кількості підготовлених ракет. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
На запитання, чому 24 лютого не було масованої ракетної атаки рф він відповів:
Питання в тому, що вони можуть собі дозволити в даний період випустити по Україні.
Він зазначив, що росія має багато кораблів-носіїв крилатих ракет у Чорному морі, а їхній сумарний залп становить понад 40 ракет.
Жодного разу така кількість "Калібрів" не вилітала з кораблів у Чорному морі. Мова про 10-15 плюс-мінус цих "Калібрів". Більшість ракет летіло з носіїв повітряного базування, з Ту-95. Тому зміна застосування і ракет і "Шахедів", мабуть, пов'язана з їх наявністю та з тим, що вони можуть собі дозволити на цей час. У цьому і полягає вся їхня "тактика" і "стратегія.
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