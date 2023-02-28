Від ядерної безпеки до виведення російських військ. Україна продовжує просувати формулу миру, яка має забезпечити справедливе завершення війни для України.

Нагадаю, минулого тижня Генасамблея ООН схвалила проєкт резолюції української формули миру. "За" проголосувала більшість країн-членів організації - 141 держава. Не підтримали ідею мирного врегулювання лише 7 країн - росія та її найближчі поплічники. Більше - в матеріалі наших журналістів.

Виведення російських військ з України, відновлення територіальної цілісності та повернення усіх полонених та примусово депортованих українців - дітей і дорослих. Це найголовніше в українському мирному плані, озвученому Володимиром Зеленським під час саміту Великої двадцятки - іще три місяці тому. Минулого тижня саме цю формулу своєю більшістю підтримала світова спільнота на голосуванні в ООН.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Ми задоволені результатом, і меседж зрозумілий. Неважливо, що намагається росія і як вона намагається підірвати міжнародний порядок і коаліцію на підтримку територіальної цілісності України, це зазнає невдач один раз за іншим. Коаліція є і буде там до тих пір, поки це буде потрібно, щоб Україна переважала у своїх зусиллях захистити себе, а також захистити Статут ООН і його принципи, закріплені в ньому.

Справедливий мир по-українськи також включає демілітаризацію Запорізької АЕС та безперебійний експорт українського зерна. Китай, який утримався під час голосування, представив свою формулу миру.

Ван Венбін, речник МЗС Китаю:

Ми сформулювали та оприлюднили "позиційний документ", у якому виклали нашу основну позицію та пропозиції. Документ охоплює 12 аспектів, а саме - повагу до суверенітету всіх країн, відмову від риторики "холодної війни", припинення бойових дій, відновлення мирних переговорів, розв'язання гуманітарної кризи, захист цивільного населення та військовополонених, забезпечення безпеки атомних електростанцій, сприяння експорту зерна, припинення односторонніх санкцій, підтримання стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів постачання, а також сприяння постконфліктній відбудові.

12 китайських пунктів проти українських десяти не містять найголовнішого - виведення російських військ з усієї української території. Це добре розуміють у Києві.

Володимир Зеленський, президент України:

Суб'єктом і ініціатором будь-яких мирних ініціатив може бути тільки та держава, на території якої відбувається війна. Тому ми зробили свою пропозицію. Ми активні, ми запропонували формулу миру. Мені здається, що це був погляд Китаю і важливий сигнал, що вони збираються брати участь в цій тематиці. Мені здається, це важливий сигнал. Поки що я сприймаю це як сигнал. Я не знаю, що буде далі. Це залежить від наступних кроків. Я хочу вірити, що Китай буде на боці справедливого миру, а це значить на нашому боці, скажу вам відверто і для мене це важливо. Я дуже хочу вірити, що Китай не буде постачати зброю росії й для мене це дуже важливо - це пункт номер один.

Мирний план від Китаю підтримала Угорщина. Водночас в Кремлі реакція стримана.

Дмитро Пєсков, речник Кремля:

Будь-які спроби виробити план переведення конфлікту в мирне русло заслуговують на увагу. З такою великою увагою ми ставимося й до плану наших китайських друзів. Щодо деталей плану - вони мають бути предметом ретельного аналізу з урахуванням інтересів різних сторін. Це дуже тривалий напружений процес. Ще раз повторюємо: наразі ми не бачимо жодних передумов для виходу з цієї історії в мирне русло. Поки що "спеціальна воєнна операція" триває.

Тим часом Україна готується провести установчий саміт щодо реалізації своєї формули миру. Як заявив Володимир Зеленський, найголовніше наразі - залучити до участі якомога більше країн.