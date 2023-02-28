російська федерація може використовувати паузу у веденні військових дій для того, щоб підготуватись до ведення тривалої війни. Так вважає італійська розвідка.

Про це пише La Stampa.

Там вважають, що Москва може використати період відносної стагнації для перезапуску діяльності російського військово-промислового комплексу. Дані розвідки свідчать, що попри значні виробничі потужності росії, вона починає відчувати вплив західних санкцій.

За даними розвідки, можна помітити що у рф починається зниження підтримки війни. Однак більша частина населення все ж продовжує підтримувати роботу російського керівництва. Це пов'язано з поширенням пропаганди в російських ЗМІ.

"Москва не припинить втручатися в політичну динаміку і процеси прийняття рішень в країнах НАТО. Вдаючись ще більше, ніж у минулому, до примусових і маніпулятивних методів, таких як кібератаки, дезінформація, шантаж і використання таких важелів, як міграція та енергетика, причому останні приречені на втрату актуальності з огляду на прагнення Заходу знайти альтернативи енергетичній залежності від росії", - сказано у статті.

При цьому, в італійській розвідці вважають, що застосування росією ядерної зброї малоймовірне.