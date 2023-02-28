путін провалив свої цілі та буде воювати з Україною кібератаками - італійська розвідка [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російська федерація може використовувати паузу у веденні військових дій для того, щоб підготуватись до ведення тривалої війни. Так вважає італійська розвідка.
Про це пише La Stampa.
Там вважають, що Москва може використати період відносної стагнації для перезапуску діяльності російського військово-промислового комплексу. Дані розвідки свідчать, що попри значні виробничі потужності росії, вона починає відчувати вплив західних санкцій.
За даними розвідки, можна помітити що у рф починається зниження підтримки війни. Однак більша частина населення все ж продовжує підтримувати роботу російського керівництва. Це пов'язано з поширенням пропаганди в російських ЗМІ.
"Москва не припинить втручатися в політичну динаміку і процеси прийняття рішень в країнах НАТО. Вдаючись ще більше, ніж у минулому, до примусових і маніпулятивних методів, таких як кібератаки, дезінформація, шантаж і використання таких важелів, як міграція та енергетика, причому останні приречені на втрату актуальності з огляду на прагнення Заходу знайти альтернативи енергетичній залежності від росії", - сказано у статті.
При цьому, в італійській розвідці вважають, що застосування росією ядерної зброї малоймовірне.
по темі
Китаю не потрібно йти на поступки росії та вступати у війну з Україною
У вівторок, 28 лютого, невідомий безпілотник виявлений за 160-200 км від російського Петербурга
Армія країни-агресорки вдарила по житловому сектору 16-го лютого. 60 будинків перетворилися на суцільні руїни. На місці досі ліквідують наслідки.
Безпідставна війна, яку росія розпочала проти України, показала - старі механізми глобальної безпеки безпорадні перед нахабством грубої сили. Адже нічим не обмежене постійне членство в Радбезі фактично дає москві змогу вчиняти свавілля.
У суботу, 26 лютого, директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що є докази того, що росія запропонувала допомогу Ірану
Якщо Заходу вдасться розвалити російську федерацію, то російський народ не зможе зберегтися як єдине ціле. Він розпадеться на окремі регіональні ідентичності, які сформуються в уламках росії. Ці "уламки", згодом зможуть прийняти "у сім'ю цивілізованих народів", але щоб поставити під контроль Заходу. Про це заявив президент росії володимир путін