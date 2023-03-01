Окупанти воюють з малюками: на Херсонщині під обстрілами постраждав однорічний хлопчик [ Редагувати ]
У середу, 1 березня, російська артилерія вдарила по Чорнобаївці. Через ворожий обстріл поранення дістав однорічний хлопчик. Про це повідомляє Херсонська ОДА.
Зараз карета "швидкої" везе малюка до лікарні, аби медики могли врятувати його життя. Хлопчик у середньому стані тяжкості, уламками скла йому поранило вуха та обличчя.
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