Притулок з назвою "Хвостики" відкрили у Чернівцях: як працює центр та скільки тварин вдалося врятувати [ Редагувати ]
"Хвостики" - притулок з такою назвою працює у Чернівцях. Там вже знайшли прихисток 25 собак, вони переважно з небезпечних регіонів. Як працює центр для тварин, - бачила Ольга Лучек.
Першою на цьому подвір'ї нас зустрічає Бренда. Веде нас знайомитись і з іншими мешканцями.
Ідея облаштувати притулок біля кризового центру виникла після того, як сюди почали приїздити біженці з тваринами. Для чотирилапих мешканців потрібен був окремий простір. Тож благодійники допомогли - і тепер в окремих вольєрах живе 25 собак. Обладнали навіть майданчик з перешкодами.
Лілія Рачковська, директорка кризового центру для мам з дітьми:
Маленькі песики - на верху, дорослі - на низу. Ми намагаємося зробити все для песиків, які приїжджають разом з переселенцями. Ми приймаємо переселенців саме з домашніми улюбленцями.
Доглядає за тваринами пані Тетяна. Вона зі своїми 5-ма дітьми переїхала зі Слов'янська. Зараз очікує на появу шостого синочка. Каже, працювати не важко, це допомагає впоратися із пережитим.
Тетяна, переселенка зі Слов'янська:
Було важко виїжджати, ми не знали куди їдемо. Хотілося зберегти дітей, щоб був спокій, не сиділи у підвалах, не слухали взривів. Приходиш сюди, у тебе настрій поганий, чи на душі якось не так, погладиш ось так, почухаєш, якусь вкусняшку даш і зразу настрій піднімається.
Всі мешканці притулку живуть за чітким розпорядком. Є час гратися, чепуритися і навіть тренуватися... І навіть влаштовувати такі собі сеанси каністерапії. Однією з найулюбленіших собак діти називають Алісу.
Наталія, відвідувачка притулку для тварин:
У них потім чудовий настрій, вони хочуть ще більше з собачками гратися. Вони дуже люблять тваринок, дуже.
4-річна Софія від собак не відходить.
Софія, відвідувачка притулку для тварин:
- В мене є ще тоже собака вдома. - А тут з якими собачками ти граєшся? – З Алісою. Я кидаю іграшки, вона біжить.
Лілія Рачковська, директорка кризового центру для мам з дітьми:
Дітки люблять їх розчісувати, чистити їм зубки, вони їх годують. У нас постійно є смаколики і дітки роздають ці смаколики, щоб подружитися з песиками.
Проте не всі собаки тут легко адаптувалися. Льоля зі свого вольєру спостерігає за дітьми сумним поглядом. Її власники загинули на війні. Вона довго жила на вулиці. І досі не довіряє людям.
Лілія Рачковська, директорка кризового центру для мам з дітьми:
Дуже довго ми з нею працювали, вона нікого не сприймала, не хотіла вилазити з під ліжка. Але зараз вже краще адаптувалася.
Співробітники притулку шукають для собак нові родини. Але наголошують - віддадуть лише у відповідальні руки.
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