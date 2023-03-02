"Хвостики" - притулок з такою назвою працює у Чернівцях. Там вже знайшли прихисток 25 собак, вони переважно з небезпечних регіонів. Як працює центр для тварин, - бачила Ольга Лучек.

Першою на цьому подвір'ї нас зустрічає Бренда. Веде нас знайомитись і з іншими мешканцями.

Ідея облаштувати притулок біля кризового центру виникла після того, як сюди почали приїздити біженці з тваринами. Для чотирилапих мешканців потрібен був окремий простір. Тож благодійники допомогли - і тепер в окремих вольєрах живе 25 собак. Обладнали навіть майданчик з перешкодами.

Лілія Рачковська, директорка кризового центру для мам з дітьми:

Маленькі песики - на верху, дорослі - на низу. Ми намагаємося зробити все для песиків, які приїжджають разом з переселенцями. Ми приймаємо переселенців саме з домашніми улюбленцями.

Доглядає за тваринами пані Тетяна. Вона зі своїми 5-ма дітьми переїхала зі Слов'янська. Зараз очікує на появу шостого синочка. Каже, працювати не важко, це допомагає впоратися із пережитим.

Тетяна, переселенка зі Слов'янська:

Було важко виїжджати, ми не знали куди їдемо. Хотілося зберегти дітей, щоб був спокій, не сиділи у підвалах, не слухали взривів. Приходиш сюди, у тебе настрій поганий, чи на душі якось не так, погладиш ось так, почухаєш, якусь вкусняшку даш і зразу настрій піднімається.

Всі мешканці притулку живуть за чітким розпорядком. Є час гратися, чепуритися і навіть тренуватися... І навіть влаштовувати такі собі сеанси каністерапії. Однією з найулюбленіших собак діти називають Алісу.

Наталія, відвідувачка притулку для тварин:

У них потім чудовий настрій, вони хочуть ще більше з собачками гратися. Вони дуже люблять тваринок, дуже.

4-річна Софія від собак не відходить.

Софія, відвідувачка притулку для тварин:

- В мене є ще тоже собака вдома. - А тут з якими собачками ти граєшся? – З Алісою. Я кидаю іграшки, вона біжить.

Лілія Рачковська, директорка кризового центру для мам з дітьми:

Дітки люблять їх розчісувати, чистити їм зубки, вони їх годують. У нас постійно є смаколики і дітки роздають ці смаколики, щоб подружитися з песиками.

Проте не всі собаки тут легко адаптувалися. Льоля зі свого вольєру спостерігає за дітьми сумним поглядом. Її власники загинули на війні. Вона довго жила на вулиці. І досі не довіряє людям.

Лілія Рачковська, директорка кризового центру для мам з дітьми:

Дуже довго ми з нею працювали, вона нікого не сприймала, не хотіла вилазити з під ліжка. Але зараз вже краще адаптувалася.

Співробітники притулку шукають для собак нові родини. Але наголошують - віддадуть лише у відповідальні руки.