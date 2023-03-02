У Запоріжжі з-під завалів будинку, зруйнованого вночі ракетою рашистів, врятували дівчину та її кота. Катерина Мельник п'ять годин провела під уламками будівлі, весь цей час вона обіймала свого кота. Про це дівчина розповіла у своєму Instagram.

За словами Катерини, вона має ще двох котів, нажаль поки їх не вдалося знайти.

Пізніше рятувальники повідомили, що врятували з-під завалів ще одного кота.

Кожне життя - важливе. Врятований "носик" з-під завалів зруйнованого будинку у Запоріжжі.

Станом на 19:00 на місці ракетного удару по житловому будинку в Запоріжжі тривають роботи з пошуку людей під завалами та демонтажу небезпечних елементів будинку.

Співробітники ДСНС врятували 11 людей, троє з них переюувать у лікарні. З-під завалів зруйнованих будівельних конструкцій деблокували 2 загиблих.

За оновленою інформацією від Нацполіції, безвісти зниклими вважаються 10 людей: 6 жінок, 3 чоловіків та 1 дитина.