Із Бахмута терміново виводять підрозділ "Мадяра" на "нове місце бойових дій" [ Редагувати ]
Фото: DeepState
Із Бахмута терміново виводять підрозділ "Мадяра" на "нове місце бойових дій". Про це повідомляється у Telegram-каналі Труха.
Причини невідомі.
Раніше він повідомляв, що ситуація у місті складна – ворог намагається взяти ЗСУ у кільце. Але днями Маляр заявила, що наші не відступатимуть із міста.
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