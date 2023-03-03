Український дует завоював "бронзу" чемпіонату світу з фігурного катання (відео) [ Редагувати ]
Україна вперше за вісім років завоювала медаль юнацького чемпіонату світу з фігурного катання. Віолетта Сєрова та Іван Хобта вибороли "бронзу" в парному катанні у канадському Калгарі.
Після короткої програми українська пара була на четвертому місці, але чудовий прокат довільної програми під пісню Бейонсе "Halo"вивів наших фігуристів на третю позицію. Судді оцінили їх виступ у 100,92 бала - це найкращий результат пари у цьому сезоні.
Таким чином, за сумою двох видів (159,39 бала) спортсмени посіли третє місце. Іван Хобта на прес-конференції після виступу сказав:
Ми дуже раді виступати за Україну. Цей юніорський чемпіонат світу був дуже важливим для нас і для нашої країни. Ми відчуваємо всю підтримку і сподіваємося зробити все можливе на наступних змаганнях.
Чемпіонами світу стали американці Софія Барам/Даніель Тюменцев - 183,47. Срібну медаль виборола австралійська спортивна пара Анастасія Голубєва/Гектор Гіотопулос Мур - 170,36.
Юніорський чемпіонат світу триватиме до 5 березня.
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