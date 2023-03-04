В окупованому Сімферополі росіяни створюють "добровільні дружини" - Генштаб [ Редагувати ]
Джерело: РИА Новости
В тимчасово окупованому Сімферополі росіяни створюють так звані "добровільні дружини", щоб придушувати український спротив.
За інформацією Генштабу, окупаційна влада міста боїться активізації проукраїнського руху, а також відчуває нестачу співробітників правоохоронних органів. Ці причини призвели до створення так званих "добровільних дружин".
"Окрім патрулювання міста, одним із завдань згаданих підрозділів має бути виявлення коригувальників та диверсантів", - зазначили у Генштабі.
по темі
За даними на ранок четверга, 2 березня, українські військові ліквідували за добу 715 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 150 605 військових
Російські війська сьогодні вночі, 2 березня, обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, пошкодивши житлові будинки, ЛЕП та водопровід
Окупанти Криму здалека "відчули запах смаженого". Тож загарбники потроху почали бігти з поки що захопленого півострова до росії
Українська ППО вночі збила чотири іранські дрони-камікадзе
Загроза ракетних ударів по Україні залишається дуже високою