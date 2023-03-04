Бахмут - розпечене ядро російсько-української війни. Від травня минулого року росіяни намагаються захопити місто-фортецю, втім не дістають нічого, окрім рекордних втрат. Незважаючи на це, ворог і далі намагається атакувати, але наші оборонці чинять потужний спротив, відправляючи до біса на роги дедалі більше ворожих сил.

Незамінні помічники у цій важкій справі - розвідувальні дрони. Роботу аеророзвідки бачив наш воєнкор Руслан Смєщук. І дещо про неї може розказати всім нам в ексклюзивному репортажі.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Це Бахмутський плацдарм, зараз ми працюємо з групою аеророзвідки. Це група, яка зараз заховалася в певному місці і запускає дрон, дивиться - і таким чином корегує вогонь артилерії, корегує хід бойових дій.

Роман, військовослужбовець Збройних сил України:

Моніторю територію, яка в нас під відповідальністю. На пошук мінометів, засічок, спалахів. Все що може виказати противника де він знаходиться. Щоб можна буде нанести удар.

Весь цей час відео з коптера транслюється у підрозділах. Тож інформацію з одного "птаха" одночасно можуть використовувати та аналізувати різні загони. А це підвищує ефективність.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Це Старлінк. І цей пристрій не менш важливий ніж гармати. Адже він дозволяє в режимі онлайн передавати дані з коптера, І їх бачать всі інші підрозділи, штаби. І таким чином вони можуть в режимі онлайн коригувати ведення бойових дій.

Євген, військовослужбовець Збройних сил України:

Ми даємо картинку на спостережний пункт, і на командування. І паралельно вони теж бачать цілі і ті засоби, що в них є в черговому режимі відпрацьовують по цілям. Тобто командування йде по декількох ланках і вертикальних і горизонтальних.

Глуши!

Крім різноманітної машинерії і зброї - у хлопців завжди з собою лопата. А поряд - обов'язково є укриття. Розрахунок безпілотника, у разі викриття - це пріоритетна ціль для ворога.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Весь час коли ми тут працюємо, постійно лунають вибухи. Реально кожні 20-30 секунд щось стріляє, або вибухає - виходи-приходи. Декілька разів навіть поблизу свистіли снаряди. І от розрахунок БПЛА - він найбільш уразливий - адже можуть побачити звідки вилітає коптер, засікти сигнал - тому на місці роботи завжди є ось такі маленькі окопчики. І в разі обстрілу в них буде ховатися і розрахунок ну і ми теж.

Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:

Ми намагаємось максимально злитися з місцевістю. І працювати з укриття. Тобто якщо це ліс - вилітаємо з-поміж дерев. Щоб не можна було знайти місце знаходження пульта.

Олексій - айтівець із Чернігова. В перший день широкомасштабного вторгнення він встиг вивезти свою дружину і дітей з міста. А потім пішов у військо.

Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:

Я їх вивіз до польского кордону, де вони перейшли пішки кордон, а я в той же день долучився до 80 бригади.

Питаю в Олексія, чому він воює, а не підтримує військо грішми, як робить чимало інших фахівців ІТ.

Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:

Я нормально ставлюся до тих хто сидить десь на заході Україні і донатить на армію. Саме тому ми маємо коптери. Такі люди платять податки. Такі люди мають бути. - Але це не для вас? - Але це не для мене. Я вважаю, що якщо кожен буде робити якийсь мінімум - ми так не виграємо. Ми маємо робити більше, і той хто відчуває, що може зробити більше - відповідно робить.

До речі, про коптери. Попри високу цінність - і це у всіх аспектах, коптери на фронті - матеріал розхідний.

Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Терміни коптера можуть бути від одного дня до тижня. Це строк життя - так. Бувало таке що ми за один день втрачали коптер. Бувало таке що і тиждень-півтора працювали.

Росіяни і радіотехнічно, і просто вогнем - намагаються за будь-яку ціну знищувати "птахів".

В якийсь момент розрахунок виявляє ворога. І ось як це виглядає вже очима артилеристів, які, так би мовити, - опрацьовують координати.

Руслан Смєщук, кореспондент:

І якщо безпілотники - то очі війська, то артилерія - ось стоїть гармата ви бачите - це його кулаки.

Це вже інша армійська позиція. Гаубиці десантників замасковані й захищені металевими сітками. Це проти дронів-камікадзе. Зараз розрахунок гармати чекає на координати цілі. Працюють у тандемі з аеророзвідкою

Павло, військовослужбовець Збройних сил України:

Вся війна, що тут відбувається - вона вся за допомогою БПЛА. Вся розвідка, вона відбувається за допомогою БПЛА. Тому робота аеророзвідки - вона дуже важлива. І без неї - тут ніяк.

Невдовзі приходять дані по мішені. Артилеристи починають бити ворожу піхоту

Шо готові? - Плюс! - Заряжай давай, по попе, заряджають гармату. Постріл, постріл.

Ось як це виглядає з коптера. Вибухи - ворожа піхота розбігається. А невдовзі неподалік прилітає ворожий снаряд, і не вибухає. Мабуть, старий радянський. Всі кидаються в укриття.

Вкрай важка і кривава оборона Бахмута, цього міста-фортеці - триває.