Ракетний удар росіян по будинку в Запоріжжі: кількість загиблих знову зросла [ Редагувати ]
Джерело: ДСНС України
Кількість жертв унаслідок ракетного удару росіян по житловому будинку в Запоріжжі знову зросла.
"З-під завалів будинку деблокували 13 загиблих, з них одну 8-місячну дитину", - вказують фахівці.
У ДСНС зазначають, що було врятовано 11 осіб. Під час розбору зруйнованих конструкцій будинку витягли чотирьох котів та одну собаку.
"Роботи тривають. Комунальні служби вивезли понад 853 тонни будівельних уламків. Психологи на місці події надали допомогу 100 мешканцям будинку та родичам постраждалих", - додали у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
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