На Полтавщині не працюють лінії 101 та 112: як викликати швидку чи поліцію [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
На Полтавщині не працюють усі лінії екстреної допомоги "101" та "112". Про це повідомив очільник області Дмитро Лунін.
Щоб викликати "швидку" чи пожежників, потрібно дзвонити на мобільні телефони, номери яких публікує обласна військова адміністрація:
- Полтавська область - 0666173549, 0666173755
- м. Полтава (Шевченківський р-н) - 0666219529
- м. Полтава (Київський р-н) - 0666296235
- м. Полтава (Подільський р-н) - 0666174658
- м. Полтава (Полтавська громада) - 0666295781
Влада регіону не вказує час, коли відновиться робота ліній "101" чи "112". Причини збою наразі невідомі.
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