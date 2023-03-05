Матч півфіналу тенісного турніру ATX Open у Остіні (Техас) між американкою Даніель Коллінз та українкою Мартою Костюк завершився перемогою української тенісистки у двох сетах з рахунком 6:4, 6:3.

Зустріч тривала 1 годину 24 хвилини.

WTA 250. Остін (США). Півфінал

Данієль Коллінз (США, 4) - Марта Костюк (Україна, 8) 0:2 (4:6, 3:6)

Костюк грає в Остіні під восьмим номером посіву. І пройшла трьох суперниць в основній сітці: австрійку Далму Гальфі, американку Медісон Бренгл і німкеню Анну-Лєну Фрідзам. Таким чином Марта Костюк вперше у кар'єрі вийшла у фінал турніру WTA.

У фіналі ATX Open Марта зіграє проти "нейтральної тенісистки" з росії Варвари Грачової. Фінальний матч відбудеться у неділю, 5 березня, о 22:30.