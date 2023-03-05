Саакашвілі заявив про отруєння важкими металами та пошкодження мозку у в'язниці [ Редагувати ]
Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі повідомив про значне погіршення стану свого здоров'я за півтора роки, проведені ним у в'язниці у Грузії. Він розповів німецькому виданню Bild, що за цей час схуд на 55 кг, отримав ушкодження головного мозку, почав часто втрачати свідомість і став повністю прикутим до ліжка.
Коли я виїжджав із Києва, я важив 120 кілограмів, сьогодні важу 65. У мене жахливий біль у всьому тілі. Я повністю прикутий до ліжка, часто непритомний. Багато хто дивується, як я досі живий. Тому що мій мозок пошкоджено згідно МРТ.
Більшість моїх симптомів пов'язані з отруєнням важкими металами. Жодна клініка у Грузії не може це вилікувати. Польський уряд готовий прийняти мене для лікування, але я також можу уявити собі лікування в Шаріте у Берліні, саме там, де лікувався Навальний.
Політик також заявив, що "абсолютно впевнений" у причетності президента росії володимира путіна до його арешту та поганих умов утримання.
Сьогодні Грузія належить російському олігарху і управляється середньовічним феодалом... Через моє ув'язнення путін також посилає сигнал Зеленському: що на нього чекає одного чудового дня, якщо він його не послухається.
Саакашвілі, який отримав громадянство України, таємно прибув до Грузії за день до муніципальних виборів у жовтні 2021 року, після чого був заарештований. У в'язниці міста Руставі він розпочав голодування. У зв'язку із погіршенням здоров'я політика перевели до приватної клініки.
2 лютого апеляційний суд Грузії відмовився звільняти Михайла Саакашвілі від виконання вироку та переводити його до закордонної клініки для лікування.
У лютому 2023 року Європарламент вимагав звільнити Михайла Саакашвілі та запровадити санкції проти засновника правлячої партії "Грузинська мрія" Бідзини Іванішвілі за "фундаментальну роль в арешті Михайла Саакашвілі" як "особисту вендету".
6 лютого, на засіданні Верховної Ради народні депутати підтримали постанову про звернення до Грузії щодо стану Михайла Саакашвілі. Вони вимагають негайно перевести Михайла Саакашвілі на лікування за кордон.
У лютому телеканала CNN опублікував відео з Саакашвілі, який не тримається на ногах.
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