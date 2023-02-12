CNN опублікував відео з Саакашвілі, який не тримається на ногах [ Редагувати ]
Телеканал CNN опублікував кадри з палати лікарні "Вівамед", де перебуває на лікуванні екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі.
На кадрах видно, як політик падає, не дійшовши до ліжка, на інших відео він не може піднятися самостійно і йому на допомогу приходять співробітники клініки.
Відео було знято у жовтні 2022 року, американському телеканалу його передав адвокат Саакашвілі.
Раніше у мережі з'явилося відео, на якому Саакашвілі продемонстрував своє тіло під час судового засідання. Під час трансляції він підняв футболку, на якій було написано ukrainian, і показав свою хворобливу худобу.
31 січня 2023 року член опозиційної грузинської партії "Єдиний національний рух" Георгій Чіладзе заявив, що стан Саакашвілі критично погіршився, і його необхідно перевести в реанімацію. Суд відмовив політику у звільненні за станом здоров'я.
Саакашвілі, який отримав громадянство України, таємно прибув до Грузії за день до муніципальних виборів у жовтні 2021 року, після чого був заарештований. У в'язниці міста Руставі він розпочав голодування. У зв'язку із погіршенням здоров'я політика перевели до приватної клініки.
Нагадаємо, 6 лютого, на засіданні Верховної Ради народні депутати підтримали постанову про звернення до Грузії щодо стану Михайла Саакашвілі. Вони вимагають негайно перевести Михайла Саакашвілі на лікування за кордон.
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