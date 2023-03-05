Україна контролює ключову трасу в Бахмут - лейтенант Нацгвардії [ Редагувати ]
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Українські військові продовжують утримувати під своїм контролем трасу Костянтинівка-Бахмут, якою здійснюється постачання.
Як повідомляє CNN, про це заявив заступник командира батальйону "Свобода", лейтенант Нацгвардії України Володимир Назаренко.
"Збройні сили України утримують трасу Бахмут-Костянтинівка, вона досить стабільна", - наголосив він.
При цьому Назаренко додав, що ситуація навколо Бахмута "пекельна", як і на всьому східному фронті.
За його словами, зараз жодних тактичних змін з української сторони у Бахмуті немає.
"Противник шукає слабкі місця, намагається відволікти наші сили боєм, відтягує резерви, намагається комбінувати різні методи та тактики. Але у них нічого не виходить", - зазначив він.
Назаренко також відреагував на фейки про нібито виведення українських військових з Бахмута.
"Жодного виведення немає. Навпаки, прибувають нові резерви, щоб тримати оборону. Весь район бойових дій знаходиться під хаотичним обстрілом, але зв'язок з містом є, є маршрути, які не відрізані", - сказав він.
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