"Не залишилось живого місця": українські військові про ситуацію на Авдіївського напрямку [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Російські окупанти активізували атаки на Авдіївському напрямку. Ситуація напружена, та українські військові тримають оборону.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.
Бійці 110 окремої механізованої бригади ім. генерал-хорунжого Марка Безручка розповіли про ситуацію на передовій Авдіївського напрямку.
За їхніми словами ситуація напружена. Росіяни постійно наступають, використовуючи тактику малих груп.
Військові розповідають, що на їхньому напрямку майже немає живого місця.
Так, окупанти атакують наших захисників з РСЗВ "Град", мінометів, артилерії та танків.
Бійці також показали вирву від російського обстрілу. Окупанти мало не потрапили у бліндаж.
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