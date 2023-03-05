Підрив А-50: у білорусі проводять масштабні обшуки у громадян [ Редагувати ]
У білорусі правоохоронці проводять масштабні обшуки у громадян, яких судили або карали за політичними адміністративними статтями з 2020 по 2023 рік. Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна".
За даними правозахисників, обшуки проводять співробітники КДБ. Вони проходять у всіх, кого судили або карали за політичними адміністративними статтями з 2020 по 2023 рік.
Попередньо відомо про затримання мінімум 10 людей. Їх після обшуків відправляють до слідчого ізолятора КДБ.
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