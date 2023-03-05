Українські військові продовжують обороняти Бахмут від окупантів. Про це заявив представник східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Постачання наших сил у місті не порушено.

Армія тримає не лише ЗСУ, а й прикордонники, Національна гвардія, вони тримають оборону в Бахмуті. Туди є можливість доставляти боєприпаси, провіант, забирати поранених. Я розумію важливість питання, але жодна армія у світі не оголошує про свої тактичні дії.

Він також зазначив, що росіяни намагаються бити по мостах, щоб порушити постачання. Але наші підрозділи "забезпечують можливість, щоб за допомогою різних способів доставляти все необхідне".