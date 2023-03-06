Масштабна повітряна тривога: окупанти підняли в повітря носій гіперзвукової ракети [ Редагувати ]
У понеділок, 6 березня оголосили масштабну повітряну тривогу. Вона може бути пов'язана з активністю російської авіації, зокрема МіГ. Про це свідчить мапа повітряних тривог.
За даними моніторингових груп, причиною масштабної тривоги може бути зліт російського МіГ-31К, який є носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", її наші засоби ППО не можуть перехопити.
Зазначимо, що "Беларускі Гаюн" зафіксував зліт російського МіГ-31К з аеродрому Мачулищі о 09:05.
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