У понеділок, 6 березня оголосили масштабну повітряну тривогу. Вона може бути пов'язана з активністю російської авіації, зокрема МіГ. Про це свідчить мапа повітряних тривог.

За даними моніторингових груп, причиною масштабної тривоги може бути зліт російського МіГ-31К, який є носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", її наші засоби ППО не можуть перехопити.

Зазначимо, що "Беларускі Гаюн" зафіксував зліт російського МіГ-31К з аеродрому Мачулищі о 09:05.