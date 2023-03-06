Процес пішов. Сполучені Штати прийняли двох перших українських пілотів. Невдовзі там чекають на цілу групу. Як відбуватиметься підготовка повітряних асів? І як у Пентагоні оцінюють перспективу отримання F-16 Україною? Екслюзивні подробиці розкаже із Вашингтона наш спецкор Дмитро Анопченко.

Завжди є перший крок. І від кількох проукраїнських конгресменів мені доводилося чути: перед тим, як взагалі говорити про надання американських військових літаків Києву, українські пілоти мають пройти повний курс навчання. Показати, що цією технікою буде кому керувати.

І от на березень якраз запланований старт попереднього курсу. Підкреслю, щоб бути максимально точним - як підтвердили мені інформовані джерела в американському військовому відомстві, це поки не повноцінне навчання - оскільки українці поки не сядуть за штурвали F-16. Скоріше "оціночна місія", завдання якої - побачити рівень готовністі українських пілотів до керування ударною авіацією західного зразка. Вже зараз покращити їхні навички. І - точно зрозуміти, скільки часу буде потрібно українським льотчикам, щоб пройти повний курс.

Що можу розказати з того, що не має грифу таємності: все відбуватиметься ось на цій базі ВПС США. Це Luke Air Force Base, що в Аризоні, за двадцять миль від Фініксу. І ця база є основним місцем тренування всіх американських пілотів, які вчаться керувати F-16 та F-35 чи проходять курс перепідготовки. Тут тільки за програмою, пов'язаною із F-16 щороку випускають чотири сотні пілотів. І повний курс - як мені пояснили - складається із 265 годин занять в аудиторіях, 55 годин на спеціальних комп'ютерних симуляторах, і 80-ти годин реальних польотів.

Ну і от американські військові зараз підтверджують, що два найбільш досвідчені українські пілоти вже прибули; найближчим часом збереться вся група - за планом очікують десять українських льотчиків. І головне зараз - зрозуміти, скільки саме часу їм та майбутнім групам з України взагалі потрібно для навчання. Чи можна, наприклад, скоротити теоретичну частину (яка зазвичай півтора місяці) і одразу почати роботу на симуляторах.

Ще раз підкреслю - американські військові особливо наголошують, що із цією українською групою працюватимуть тільки на симуляторах, реальних польотів не буде - це принципова позиція Пентагону.

Я з'ясовував із офісами конгресменів з українського кокусу, чи є фінансування для більш масштабної програми, ніж прийняти першу десятку українців. Почув, що ще торік голосували за виділення на ці цілі ста мільйонів доларів. І вони увійшли до defense authorization act - військового кошторису країни.

Не окремим цільовим рядком, але як частина коштів, які можна витрачати на допомогу Україні. Тож - якщо буде політичне рішення про початок масштабної програми підготовки українських пілотів, гроші в принципі є - і для навчання, і щоб проплатити квитки та всі інші витрати.

Водночас американські військові підкреслюють, що ця перша оціночна місія - не має трактуватися як свідчення того, що США готові передати Україні F-16, які є у військовому запиті Києва. Позиція американської адміністрації натепер (і її тут, у Конгресі, озвучував заступник міністра оборони Колін Колл) - що F-16 на цьому етапі війни не є пріоритетом. Пентагон робить вибір на користь тієї зброї та техніки, яку можна максимально швидко доставити на фронт; зокрема це стосується засобів ППО та бронетехніки.

Що ж стосується літаків - то у Міноборони США проводили внутрішню оцінку таких перспектив. Згідно з якою, щоб передати Україні нові F-16 треба "від трьох до шести років", оскільки їх треба замовляти виробнику і це обійшлося б у 10-11 мільярдів доларів. Передача старої техніки також потребує часу - мова про десь півтора роки і вартість такої програми - від 2 до 3 мільярдів доларів.

Тому зараз і роблять перший крок. Визначають завдяки "пілотній" групі, скільки часу взагалі може тривати навчання. Далі - можна розраховувати на масштабну програму підготовки льотчиків, цьому є величезна підтримка в конгресі. Україні треба підготувати свій обслуговуючий персонал для цих літаків - техніків, ремонтників. І коли все це буде, далі розглядатимуть варіант, коли перші F-16 з дозволу Вашингтона теоретично могли б передати Україні європейці.

Тобто це не, на жаль, не питання найближчих тижнів чи місяців; але важливо, що від скепсису, який був до цього, вже перейшли до конкретики. І що перших українських льочиків США прийняли. Далі - будуть нові групи пілотів, події і рішення.