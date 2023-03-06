Вони знешкоджують ворожі міни і встановлюють свої, допомагають нашим підрозділам долати перешкоди, будують укріплення. Як працюють інженерні війська - наш спільний сюжет із кореспондентами Військового телебаченя.

Важливість роботи фахівців інженерних військ засвідчує сама історія…

Валерія Подкіч, військова кореспондентка:

Однією з причин поразки Наполеона під Ватерлоо вважається саме погана інженерна розвідка місцевості. На шляху блискучої атаки кірасирської дивізії на фланг англійців став яр, де власне і було поховано багато французів. Тому інженерні війська у кожній війні відіграють ключову роль.

І хоч за дві сотні років у воєнній науці з'явилося багато нового, основне завдання для інженерних частин - не змінилося. Саме вони забезпечують іншим родам військ можливість виконувати свої задачі.

Позивний "Комарик", військовослужбовець Збройних сил України:

Наша специфіка роботи - прикривати хлопців на передніх позиціях, спостережках. Знаєте як то кажуть - ДШВ завжди перші, а ми йдемо попереду перших. Коли хлопці штурмують, то ми перед цим заходимо і зачищаємо, прибираємо ті ж самі розтяжки, міни, які кацапи там залишили.

І в цій справі головне - обережність, спокій та уважність, кажуть наші захисники.

Позивний "Студент", військовослужбовець Збройних сил України:

Перед кожною задачею ми згруповуємось, сідаємо нашою групою і домовляємось як будемо працювати - хто що робить: прикриває, на підмозі, подає міну, ставить.

Позивний "Чечен", військовослужбовець Збройних сил України:

Коли ми з хлопцями їдемо в машині, завжди хтось з нас задає таке питання – "Що ми говоримо Богу смерті?", і хтось відповідає "Не сьогодні!". Як виходимо з дому, з точки якоїсь, то яблуко якесь чи той самий нон-стоп - не доїдати та не допивати, щоб потім прийти і доїсти.

Останнім часом трапляються завдання, яких раніше не доводилося виконувати, розповідають сапери. Але труднощі наших бійців не лякають.

Позивний "Студент", військовослужбовець Збройних сил України:

В цій повномасштабній війні новим стали касетні боєприпаси, я раніше з ними не стикався. Дуже багато є таких, що падають з ракет, вилітають з касет і не взриваються, вони просто лежать, і їхнє розмінування було для мене новим. В них тут є надзвичайно багато нештатного озброєння, яке вони придумують самі. От з ними важко працювати, бо не вгадаєш ніколи що там і як там працює.

Фахівці інженерних підрозділів постійно вдосконалюють свої навички під час навчань. Допомагають у цьому й закордонні партнери. Нещодавно українські сапери мали змогу пройти спецкурс диверсійної та контр-диверсійної підготовки у Литві.

Позивний "Студент", військовослужбовець Збройних сил України:

Саме з саморобних вибухових пристроїв литовці мають великий досвід з роботи в Афганістані, з чим саме стикаємось ми у війні проти росії. Вони все розказували, показували, вчили як його виробляти, щоб мати розуміння як його знешкоджувати. Паралельно з тим, ми вчилися працювати з електронікою і робити, скажімо, ось такі штуки, підривні машинки, вони досить портативні в порівнянні з радянською спадщиною. Або ось такі конструкції, по приїзду додому я придумав і зробив сам - підривна машинка багатоканальна. Тобто одночасно можна підривати багато напрямків або почергово кілька напрямків.

Фахівці інженерно-саперних військ продовжать і надалі використовувати свої навички та отримані знання, щоб якнайшвидше вигнати ворога з української землі.