Одеські волонтери відкрили безкоштовну школу для підлітків, які постраждали від війни, де навчатимуть затребуваних професій [ Редагувати ]
Одеські волонтери відкрили безкоштовну школу для підлітків, які постраждали від війни. Протягом півроку безкоштовно навчатимуть основ затребуваних, універсальних професій. Готуватимуть кухарів, столярів, манікюрниць та перукарів. А ще у програмі - курси англійської та французької мов. Чи багато охочих отримати фах - подивіться.
Поступово підлітки опановують професію. Починають - з техніки безпеки.
В кухне мы с вами должны передвигаться, держа нож вот так: вниз лезвием и прижав нож к ноге.
Школу професій в Одесі організували на базі благодійного фонду ще в 14-му. Тоді волонтери відкрили швацькі курси в кількох інтернатах. Нині пропонують підліткам вчитися на кухара, манікюрника, перукаря чи майстра барбер-шопу. А ще готують курс "Мудрий тесля".
Наталя Терехова, керівниця проекту "Школа професій":
Это для детей, у которых нет положительного мужского примера - будет такое наставничество. И работа с деревом: это самые современные инструменты по резьбе, оборудуется целый класс.
Викладачі на курсах - практики із затребуваним фахом.
Євген Дʼяченко, керівник мережі барбер-шопів:
Вся ценность - в руках. Вам нужны только руки, ножницы и расческа. И у вас всегда будут деньги на кармане. В любой стране.
І вміння залишиться назавжди, переконує Євген.
Євген Дʼяченко, керівник мережі барбер-шопів:
Если один раз научился человек стричь, он всегда будет стричь. Какой бы он профессией не занимался, он обязательно будет стричь своих друзей, знакомых.
У групах профорієнтації навчаються близько півсотні підлітків. Дарина виїхала з Херсонської області лише в вересні. Проте у небезпеці лишається її подруга та бабуся.
Дарина Шабля, переселенка з Херсонщини:
Сейчас там намного сложнее. Чем когда я была. Подруга - они поехали в область, там - более менее-номально. А у бабушки - каждый день прилетает.
Коли проривається зв'язок, Дарина розповідає бабусі, що пішла вчитися на кухара. А для шістнадцятирічної Софії це вже друга спроба опанувати фах манікюрниці. Розпочинала ще у рідному Лисичанську. Частину обладнання придбала сама. Але все залишилося вдома.
Софія, переселенка з Лисичанська:
Здесь мне подружка опять подарила новую лампу, я заказала опять фрейзер. Если вот, например, с педагогическим, как я учусь, не получится - у меня всегда будет козырь в рукаве.
Є серед вихованців і зовсім діти. 12-річний Дмитро, попри зламану руку, намагається чистити картоплю.
Дмитро, житель Одеси:
Це - як хобі, тому що я хочу стати ветеринаром.
Хлопець уже може самотужки приготувати обід. Але сподівається опанувати складні страви.
Дмитро, житель Одеси:
- Торт. - Який? - Наполеон.
Такі заняття - ще й можливість відволіктися від новин.
Наталя Черняєва, викладачка Одеського вищого професійного училища морського туристичного сервісу:
Конечно, терапия. Любое психологическое состояние дискомфорта, лечится, условно говоря какой-то работой.
Школа професій стане терапією ще й для відідувачів районного центру гуманітарної допомоги, які зможуть оцінити навички юних професіоналів.
Наталя Терехова, керівниця проекту "Школа професій":
Вы совсем скоро увидите здесь преображенных бабушек и дедушек, с прическами, с маникюром. Угощение от наших кулинаров. Так что это - двойная или тройная польза.
Всі заняття для юних слухачів безкоштовні. Водночас із азами професій підлітки також вивчатимуть англійську та французьку мови.
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