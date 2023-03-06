У групах профорієнтації навчаються близько півсотні підлітків.

Одеські волонтери відкрили безкоштовну школу для підлітків, які постраждали від війни. Протягом півроку безкоштовно навчатимуть основ затребуваних, універсальних професій. Готуватимуть кухарів, столярів, манікюрниць та перукарів. А ще у програмі - курси англійської та французької мов. Чи багато охочих отримати фах - подивіться.

Поступово підлітки опановують професію. Починають - з техніки безпеки.

В кухне мы с вами должны передвигаться, держа нож вот так: вниз лезвием и прижав нож к ноге.

Школу професій в Одесі організували на базі благодійного фонду ще в 14-му. Тоді волонтери відкрили швацькі курси в кількох інтернатах. Нині пропонують підліткам вчитися на кухара, манікюрника, перукаря чи майстра барбер-шопу. А ще готують курс "Мудрий тесля".

Наталя Терехова, керівниця проекту "Школа професій":

Это для детей, у которых нет положительного мужского примера - будет такое наставничество. И работа с деревом: это самые современные инструменты по резьбе, оборудуется целый класс.

Викладачі на курсах - практики із затребуваним фахом.

Євген Дʼяченко, керівник мережі барбер-шопів:

Вся ценность - в руках. Вам нужны только руки, ножницы и расческа. И у вас всегда будут деньги на кармане. В любой стране.

І вміння залишиться назавжди, переконує Євген.

Євген Дʼяченко, керівник мережі барбер-шопів:

Если один раз научился человек стричь, он всегда будет стричь. Какой бы он профессией не занимался, он обязательно будет стричь своих друзей, знакомых.

У групах профорієнтації навчаються близько півсотні підлітків. Дарина виїхала з Херсонської області лише в вересні. Проте у небезпеці лишається її подруга та бабуся.

Дарина Шабля, переселенка з Херсонщини:

Сейчас там намного сложнее. Чем когда я была. Подруга - они поехали в область, там - более менее-номально. А у бабушки - каждый день прилетает.

Коли проривається зв'язок, Дарина розповідає бабусі, що пішла вчитися на кухара. А для шістнадцятирічної Софії це вже друга спроба опанувати фах манікюрниці. Розпочинала ще у рідному Лисичанську. Частину обладнання придбала сама. Але все залишилося вдома.

Софія, переселенка з Лисичанська:

Здесь мне подружка опять подарила новую лампу, я заказала опять фрейзер. Если вот, например, с педагогическим, как я учусь, не получится - у меня всегда будет козырь в рукаве.

Є серед вихованців і зовсім діти. 12-річний Дмитро, попри зламану руку, намагається чистити картоплю.

Дмитро, житель Одеси:

Це - як хобі, тому що я хочу стати ветеринаром.

Хлопець уже може самотужки приготувати обід. Але сподівається опанувати складні страви.

Дмитро, житель Одеси:

- Торт. - Який? - Наполеон.

Такі заняття - ще й можливість відволіктися від новин.

Наталя Черняєва, викладачка Одеського вищого професійного училища морського туристичного сервісу:

Конечно, терапия. Любое психологическое состояние дискомфорта, лечится, условно говоря какой-то работой.

Школа професій стане терапією ще й для відідувачів районного центру гуманітарної допомоги, які зможуть оцінити навички юних професіоналів.

Наталя Терехова, керівниця проекту "Школа професій":

Вы совсем скоро увидите здесь преображенных бабушек и дедушек, с прическами, с маникюром. Угощение от наших кулинаров. Так что это - двойная или тройная польза.

Всі заняття для юних слухачів безкоштовні. Водночас із азами професій підлітки також вивчатимуть англійську та французьку мови.